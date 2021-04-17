Проворов сравнял счет в матче с «Вашингтоном» за секунду до конца периода

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

24-летний россиянин отличился за секунду до конца первого периода, сделав счет 1:1.

Отметим, что первый гол в этой встречи при игре в большинстве забил соотечественник Проворова Александр Овечкин.

Проворов в этом сезоне провел 44 матча и набрал 22 (7+15) очков.

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