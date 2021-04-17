Проворов сравнял счет в матче с «Вашингтоном» за секунду до конца периода
20:13
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
24-летний россиянин отличился за секунду до конца первого периода, сделав счет 1:1.
Отметим, что первый гол в этой встречи при игре в большинстве забил соотечественник Проворова Александр Овечкин.
Проворов в этом сезоне провел 44 матча и набрал 22 (7+15) очков.
Следить за матчем «Филадельфия» — «Вашингтон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
Buzzer beater from the point. #AnytimeAnywhere | #WSHvsPHI pic.twitter.com/8kd8roYYKz— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) April 17, 2021
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Зачет
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Офсайд
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