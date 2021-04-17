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Проворов сравнял счет в матче с «Вашингтоном» за секунду до конца периода

20:13
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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

24-летний россиянин отличился за секунду до конца первого периода, сделав счет 1:1.

Отметим, что первый гол в этой встречи при игре в большинстве забил соотечественник Проворова Александр Овечкин.

Проворов в этом сезоне провел 44 матча и набрал 22 (7+15) очков.

Следить за матчем «Филадельфия» — «Вашингтон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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