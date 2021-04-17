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Бучневич оформил дубль в свой день рождения, у Панарина две голевые в игре с «Нью-Джерси». Видео

19:59
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Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» оформил дубль.

Россиянин, которому сегодня исполнилось 26 лет, забил две шайбы в первом периоде, одну из них — в большинстве.

Счет стал 3:0. Встреча продолжается.

Его партнер по команде российский нападающий Артемий Панарин отдал две голевые передачи.

Всего в этом сезоне Бучневич провел 43 матча и набрал 38 (17+21) очков.

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