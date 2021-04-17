Бучневич оформил дубль в свой день рождения, у Панарина две голевые в игре с «Нью-Джерси». Видео
19:59
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» оформил дубль.
Россиянин, которому сегодня исполнилось 26 лет, забил две шайбы в первом периоде, одну из них — в большинстве.
Счет стал 3:0. Встреча продолжается.
Его партнер по команде российский нападающий Артемий Панарин отдал две голевые передачи.
Всего в этом сезоне Бучневич провел 43 матча и набрал 38 (17+21) очков.
Perfection. pic.twitter.com/T6MlqcUsV6— New York Rangers (@NYRangers) April 17, 2021
CELEBRATE YOUR BIRTHDAY. pic.twitter.com/Z5slhLiPqq— New York Rangers (@NYRangers) April 17, 2021
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