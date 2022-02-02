В ночь на 2 февраля на «ППГ Пэйнтс Арена» «Питтсбург» сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Питтсбург» — «Вашингтон». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на «Яндекс Спорт».

«Питтсбург» занимает пятое место с 61 баллом на Востоке регулярки НХЛ. За «Пингвинз» выступает российский нападающий Евгений Малкин.

«Вашингтон» — 7-я строчка и 57 очков (Восток). У капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина 759 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, российский хоккеист идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю. До третьей строчки, на которой расположен Яромир Ягр (766), осталось 7 голов.

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Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»