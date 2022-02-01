Нападающий «Флориды» стал лучшим игроком января в НХЛ

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо назван лучшим игроком января в Национальной хоккейной лиге. В 15 матчах он набрал 25 (9+16) очков и возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата.

Второй звездой месяца стал голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос. Он выиграл 8 из 12 матчей, пропуска в среднем 2,49 шайбы за встречи.

Третьей звездой выбран нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст. Вингер набрал 21 (10+11) очко в 11 встречах.

Лушчим новичком месяца стал форвард «Флориды» Антон Лунделль. 20-летний финский форвард в прошедшем месяце провел 15 матчей в чемпионате НХЛ и набрал 17 (3+14) очков.