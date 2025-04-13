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13 апреля, 20:15

«Питтсбург» — «Бостон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Питтсбург» и «Бостон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Getty Images

«Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 13 апреля. Игра пройдет на «PPG Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, стартовое вбрасывание состоится в 22.30 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Бостон»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Бостон» можно следить в матч-центре нашего сайта.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 команды встречались два раза, обменявшись гостевыми победами.

В 80 матчах сезона «Питтсбург» набрал 78 очков, «Бостон» — 73. В предыдущей игре «Питтсбург» победил «Нью-Джерси» (4:2), а «Бостон» уступил «Чикаго» (2:5).

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 81 47 34 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 81 39 42 85
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 4 : 2
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 0 : 3
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