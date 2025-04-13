«Питтсбург» и «Бостон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 13 апреля. Игра пройдет на «PPG Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, стартовое вбрасывание состоится в 22.30 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Бостон»: п рямая трансляция матча НХЛ (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Бостон» можно следить в матч-центре нашего сайта.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 команды встречались два раза, обменявшись гостевыми победами.

В 80 матчах сезона «Питтсбург» набрал 78 очков, «Бостон» — 73. В предыдущей игре «Питтсбург» победил «Нью-Джерси» (4:2), а «Бостон» уступил «Чикаго» (2:5).