Панарин признан первой звездой матча «Чикаго» — «Рейнджерс»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Рейнджерс» (1:7). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи стал российский форвард Артемий Панарин. 31-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
Второй звездой признан защитник Адам Фокс, который сделал три голевые передачи. Замкнул тройку Каапо Какко, набравший 2 (1+1) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|30
|18
|12
|42
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|32
|17
|15
|39
|5
|Айлендерс
|32
|18
|14
|37
|6
|Вашингтон
|33
|16
|17
|36
|7
|Филадельфия
|32
|10
|22
|27
|8
|Коламбус
|30
|10
|20
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|24
|6
|50
|2
|Торонто
|32
|19
|13
|44
|3
|Тампа-Бэй
|30
|20
|10
|41
|4
|Флорида
|32
|15
|17
|34
|5
|Детройт
|30
|13
|17
|32
|6
|Баффало
|31
|15
|16
|32
|7
|Оттава
|31
|14
|17
|30
|8
|Монреаль
|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|30
|20
|10
|41
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|29
|12
|17
|28
|7
|Аризона
|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|32
|10
|22
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
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24.12
|19.12
|01:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2
|19.12
|03:00
|
Чикаго – Рейнджерс
|1 : 7
|19.12
|04:00
|
Сиэтл – Виннипег
|3 : 2
|19.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98
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