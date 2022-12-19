Панарин признан первой звездой матча «Чикаго» — «Рейнджерс»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Рейнджерс» (1:7). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский форвард Артемий Панарин. 31-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Второй звездой признан защитник Адам Фокс, который сделал три голевые передачи. Замкнул тройку Каапо Какко, набравший 2 (1+1) очка.