Панарин стал третьим российским игроком, набравшим 40 очков в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:1).

Теперь на счету 31-летнего россиянина в этом сезоне 8 голов и 32 голевые передачи. Он стал третьим российским игроком, который набрал 40 очков.

На данный момент самым результативным российским игроком этого сезона является нападающий «Тампы» Никита Кучеров — 47 очков, а на втором месте Кирилл Капризов из «Миннесоты» — 42 очка.