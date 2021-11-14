Панарин догнал Ларионова по голам в НХЛ, сыграв на 474 матча меньше
08:10
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (5:3).
После игры с «Блю Джекетс» на счету 30-летнего россиянина 169 шайб в НХЛ. Панарин догнал по количеству голов в лиге другого представителя России Игоря Ларионова. При этом, Артемию потребовалось 447 игр, чтобы забросить 169 шайб, в то время как у Ларионова на это ушел 921 матч.
Теперь Панарин занимает 24-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.
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