Панарин догнал Ларионова по голам в НХЛ, сыграв на 474 матча меньше

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (5:3).

После игры с «Блю Джекетс» на счету 30-летнего россиянина 169 шайб в НХЛ. Панарин догнал по количеству голов в лиге другого представителя России Игоря Ларионова. При этом, Артемию потребовалось 447 игр, чтобы забросить 169 шайб, в то время как у Ларионова на это ушел 921 матч.

Теперь Панарин занимает 24-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.