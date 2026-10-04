«Нэшвилл» победил «Даллас»

«Нэшвилл» победил «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Счет на 1-й минуте открыл защитник «Далласа» Миро Хейсканен. На 5-й минуте нападающий хозяев Стивен Стэмкос реализовал большинство и забил ответный гол. На 16-й минуте форвард «Нэшвилла» Нильс Хегландер тоже забил в большинстве и установил окончательный счет.

«Нэшвилл» одержал первую победу в сезоне-2026/27. 7 октября он сыграет с «Торонто» в гостях. «Даллас» примет «Сан-Хосе» 6 октября, У «Старз» второе поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 03:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл) Нэшвилл Даллас