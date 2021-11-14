Нападающий «Миннесоты» Питлик сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом». Это его первые голы в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Рэм Питлик сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Отметим, что голы в ворота «Сиэтла» стали для 24-летнего канадца первыми в карьере в НХЛ. До этого на его счету было лишь 2 результативных передачи в 11 матчах за «Нэшвилл» и 2 передачи в 4 играх за «Миннесоту».

Career goal No. 1, No. 2, and No. 3... congrats to Rem Pitlick on the @Enterprise hatty? pic.twitter.com/4yIeE3uEdJ — NHL (@NHL) November 14, 2021

Питлик перешел в «Миннесоту» в начале октября 2021 года после того, как «Нэшвилл» выставил форварда на драфт отказов.