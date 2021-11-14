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Нападающий «Миннесоты» Питлик сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом». Это его первые голы в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Питлик сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»
07:58
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Нападающий «Миннесоты» Рэм Питлик сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Отметим, что голы в ворота «Сиэтла» стали для 24-летнего канадца первыми в карьере в НХЛ. До этого на его счету было лишь 2 результативных передачи в 11 матчах за «Нэшвилл» и 2 передачи в 4 играх за «Миннесоту».

Питлик перешел в «Миннесоту» в начале октября 2021 года после того, как «Нэшвилл» выставил форварда на драфт отказов.

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Иван Торопцев все материалы автора
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