«Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси», Сорокин сделал 37 сэйвов и сыграл на ноль

«Айлендерс» победили «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Симон Хольмстрем, Брэйден Шенн, Бо Хорват, Виктор Эклунд, Ондржей Палат и Кейси Сизикас. «Айлендерс» забили по 3 гола во втором и третьем периодах.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 37 бросков в створ. Он был признан второй звездой матча.

«Айлендерс» выиграли впервые в сезоне, 7 октября они сыграют с «Рейнджерс» на выезде. «Нью-Джерси» потерпел первое поражение в сезоне. Свой следующий матч команда проведет дома 7 октября с «Ютой».

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 02:30. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Нью-Джерси