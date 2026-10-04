Малкин забил во втором матче подряд

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний форвард отличился на 15-й минуте. Он реализовал большинство и сравнял счет (1:1).

Малкин забил во втором матче подряд. У него 2 (2+0) очка в 2 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 02:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Монреаль