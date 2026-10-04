«Каролина» переиграла «Филадельфию», Мичков забил гол, у Свечникова 2 передачи

«Каролина» победила «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев льда заброшенными шайбами отметились Оуэн Типпетт (на 9-й минуте) и российский нападающий Матвей Мичков (на 28-й). 21-летний россиянин в сезоне-2026/27 набрал 1 (1+0) очко в 3 матчах.

У гостей забили Себастьян Ахо (на 1-й и 45-й минутах) и Шейн Гостисбеер (на 3-й минуте овертайма). Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счет 2 результативные передачи, в сезоне у него 3 (0+3) очка в 3 матчах.

«Филадельфия» потерпела 3-е поражение подряд. Свой следующий матч она проведет 6 октября на выезде с «Тампой». «Каролина» впервые победила в этом сезоне, 7 октября она встретится в гостях с «Монреалем».

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Каролина