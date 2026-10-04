Малкин повторил достижение Горди Хоу 58-летней давности

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 ОТ).

Россиянин забил во второй игре подряд. Ранее он отличился в стартовом матче сезона с «Филадельфией» (7:0).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин стал вторым 40-летним хоккеистом в истории лиги, забившим в каждом из первых двух матчей команды в сезоне. Ранее подобное удавалось только Горди Хоу в 1968 году — 58 лет назад.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За карьеру он провел 1271 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1411 (535+876) очков.