«Миннесота» обыграла «Сиэтл», Питлик забросил первую шайбу в НХЛ и сделал хет-трик

«Миннесота» обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Уайлд» хет-триком отличился нападающий Рэм Питлик. Отметим, что в игре с «Сиэтлом» 24-летний канадец забросил свои первые три шайбы в НХЛ. Еще один гол «Миннесоты» забил Нико Штурм. У «Сиэтла» отличились Маркус Йоханссон и Александр Веннберг.

«Сиэтл» потерпел четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Питлик — 1 (Хартман, Голигоски), 12:33 — 0:1. Питлик — 2 (Хартман), 27:44 — 0:2. Питлик — 3 (Хартман), 39:20 — 0:3. Юханссон — 1 (бол., Веннберг, Эберле), 49:19 — 1:3. Штурм — 3 (п.в., Фолиньо), 54:54 — 1:4. Веннберг — 2 (Шворц, Юханссон), 58:58 — 2:4.

Вратари: Грубауэр (54:40 — 54:54, 55:33) — Тэлбот.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (3+13+14) — 22 (6+9+7).

Наши: — - Капризов (17.11/3/0), Куликов (20.23/1/+1).

14 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».