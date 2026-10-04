«Миннесота» обыграла «Бостон», Капризов забил 2 гола, у Шабанова передача

«Миннесота» победил «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Счет на 2-й минуте открыл нападающий «Бостона» Таннер Жанно. На 27-й минуте российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство. 29-летний хоккеист набрал 3 (3+0) очка в 2 матчах в сезоне-2026/27. Ему ассистировал российский нападающий Максим Шабанов. Он набрал 1 (0+1) очко в 2 встречах.

На 33-й минуте защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал счет 2:1, 3-й гол в ворота гостей забил защитник Джаред Сперджен на 44-й минуте. Капризов установил окончательный счет на 59-й минуте, поразив пустые ворота.

«Миннесота» выиграла второй матч подряд. В следующей игре 7 октября она встретится в гостях с «Баффало». «Бостон» потерпел первое поражение в сезоне, 6 октября он примет «Оттаву».

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 03:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Бостон