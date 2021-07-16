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Защитник «Ванкувера» Эдлер выйдет на рынок свободных агентов после 15 сезонов в команде

16 июля 2021, 23:10
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Защитник «Ванкувера» Эдлер выйдет на рынок свободных агентов, сообщает журналист Рик Даливал в Twitter.

35-летний Эдлер провел всю карьеру в НХЛ в составе «Кэнакс». Он был выбран «Ванкувером» на драфте-2004 под общим 91-м номером.

Всего он провел в лиге 925 матчей и набрал 408 (99+309) очков при показателе полезности «-36». По последнему контракту Эдлер получал шесть миллионов долларов за сезон.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/DhaliwalSports/status/1416084834552717312

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