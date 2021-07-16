Защитник «Ванкувера» Эдлер выйдет на рынок свободных агентов после 15 сезонов в команде
16 июля 2021, 23:10
Защитник «Ванкувера» Эдлер выйдет на рынок свободных агентов, сообщает журналист Рик Даливал в Twitter.
35-летний Эдлер провел всю карьеру в НХЛ в составе «Кэнакс». Он был выбран «Ванкувером» на драфте-2004 под общим 91-м номером.
Всего он провел в лиге 925 матчей и набрал 408 (99+309) очков при показателе полезности «-36». По последнему контракту Эдлер получал шесть миллионов долларов за сезон.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/DhaliwalSports/status/1416084834552717312
Читайте также
Лучший снайпер плей-офф КХЛ Шалунов продолжит карьеру за океаном. Может остаться и в России, но не в ЦСКА
Он перенес массу заболеваний, пил, бил жену и ушел из жизни после драки с другом. Горди Хоу говорил, что не видел вратаря сильнее
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю