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НХЛ объяснила, почему засчитан гол Панарина

08:10

НХЛ выпустила заявление по поводу гола форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в серии послематчевых буллитов в игре регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:3 Б).

«Видеоповтор подтвердил, что Панарин сохранял шайбу в постоянном движении в сторону линии ворот в данном буллите, таким образом, забил правильно. Решение принято в соответствии с правилом 24.2, которое гласит: «Шайба должна быть в постоянном движении в сторону ворот соперника, а после броска попытка должна быть признана завершенной», — говорится на сайте лиги.

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