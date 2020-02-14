НХЛ объяснила, почему засчитан гол Панарина

НХЛ выпустила заявление по поводу гола форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в серии послематчевых буллитов в игре регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:3 Б).

«Видеоповтор подтвердил, что Панарин сохранял шайбу в постоянном движении в сторону линии ворот в данном буллите, таким образом, забил правильно. Решение принято в соответствии с правилом 24.2, которое гласит: «Шайба должна быть в постоянном движении в сторону ворот соперника, а после броска попытка должна быть признана завершенной», — говорится на сайте лиги.