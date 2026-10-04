Нападающий «Сент-Луиса» Торопченко пропустит минимум шесть недель из-за травмы

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко пропустит как минимум шесть недель из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:0). Во втором периоде Торопченко покинул площадку при помощи тренера и не смог продолжить встречу, проведя на льду чуть более пяти минут.

Через шесть недель 27-летний россиянин пройдет повторное обследование.

Торопченко выступает за «Блюз» с сезона-2021/22. Всего в НХЛ он провел 325 матчей и набрал 71 (34+37) очко.

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