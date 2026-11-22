«Ванкувер» — «Миннесота»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

«Ванкувер» и «Миннесота» проведут матч регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча состоится на «Роджерс-арене» в Ванкувере (Канада) и начнется в 06.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Миннесота

Следить за событиями матча «Ванкувер» — «Миннесота», результатом и статистикой хоккеистов можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямые эфиры можно найти в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

«Ванкувер» после 24 матчей набрал 11 очков. Команда одержала пять побед и потерпела 19 поражений, одно из которых — за пределами основного времени. В предыдущей встрече «Кэнакс» уступили «Сиэтлу» (1:5).

«Миннесота» провела 24 матча и набрала 38 очков. В активе «Уайлд» 17 побед, три поражения в основное время и четыре — за его пределами. Команда выиграла пять последних встреч, а в предыдущем матче победила «Калгари» (4:1).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 43 очка — 18 голов и 25 результативных передач — в 24 матчах сезона. Его результативная серия достигла 13 игр.