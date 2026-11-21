Передачи Овечкина в «Вашингтоне»: 470 — первых, 471 — в равных составах, 291 — в большинстве, 1 — в меньшинстве
«Вашингтон» опубликовал разбивку передач после того, как капитан команды Александр Овечкин стал лучшим ассистентом в истории клуба. В ночь с 19 на 20 ноября российский форвард обошел бывшего одноклубника Никласа Бэкстрема и единолично вышел на первое место в «Кэпиталз» по голевым передачам в регулярных чемпионатах. Лучший снайпер в истории НХЛ сделал 763 передачи в 1593 матчах НХЛ.
По данным пресс-службы «Кэпиталз», 470 из передач Овечкина были первыми ассистами, а 293 — вторыми. По игровым ситуациям 471 передача была сделана россиянином в равных составах, 291 — в большинстве, еще один ассист пришелся на игру в меньшинстве. Отдельно учитываются передачи на голы, сравнивавшие счет: таких у Овечкина 140, а на победные шайбы он ассистировал 111 раз.
Распределение передач Овечкина:
- Первые передачи — 470
- Вторые передачи — 293
- В равных составах — 471
- В большинстве — 291
- В меньшинстве — 1
- На сравнивавшие счет голы — 140
- На победные голы — 111
Категории «первая/вторая передача» и «в равных составах/в большинстве/в меньшинстве» описывают разные характеристики одного ассиста. Аналогично передачи на сравнивавшие счет и победные шайбы являются отдельными игровыми ситуациями, поэтому их нельзя складывать с остальными показателями.
Овечкин также ассистировал голам 99 разных партнеров по «Вашингтону». Чаще всего он помогал отличаться Бэкстрему — 107 раз.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|24
|18
|6
|39
|2
|Нью-Джерси
|23
|15
|8
|30
|3
|Айлендерс
|22
|11
|11
|27
|4
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|5
|Филадельфия
|26
|9
|17
|24
|6
|Вашингтон
|21
|10
|11
|20
|7
|Коламбус
|21
|9
|12
|18
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|24
|15
|9
|33
|2
|Тампа-Бэй
|23
|15
|8
|32
|3
|Монреаль
|24
|14
|10
|32
|4
|Бостон
|23
|15
|8
|31
|5
|Флорида
|24
|13
|11
|29
|6
|Баффало
|24
|10
|14
|24
|7
|Детройт
|23
|8
|15
|19
|8
|Торонто
|25
|8
|17
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|39
|2
|Даллас
|23
|15
|8
|32
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|28
|6
|Юта
|24
|12
|12
|27
|7
|Виннипег
|24
|11
|13
|26
|8
|Чикаго
|24
|8
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|26
|17
|9
|38
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Сан-Хосе
|25
|11
|14
|24
|4
|Анахайм
|24
|11
|13
|23
|5
|Калгари
|24
|10
|14
|22
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Лос-Анджелес
|21
|7
|14
|16
|8
|Ванкувер
|26
|6
|20
|13
|23.11
|01:00
|Тампа-Бэй – Баффало
|2 : 6
|23.11
|03:00
|Сент-Луис – Эдмонтон
|5 : 4 Б
|23.11
|03:00
|Даллас – Питтсбург
|1 : 0
|23.11
|04:00
|Ванкувер – Чикаго
|3 : 6