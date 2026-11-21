Передачи Овечкина в «Вашингтоне»: 470 — первых, 471 — в равных составах, 291 — в большинстве, 1 — в меньшинстве

«Вашингтон» опубликовал разбивку передач после того, как капитан команды Александр Овечкин стал лучшим ассистентом в истории клуба. В ночь с 19 на 20 ноября российский форвард обошел бывшего одноклубника Никласа Бэкстрема и единолично вышел на первое место в «Кэпиталз» по голевым передачам в регулярных чемпионатах. Лучший снайпер в истории НХЛ сделал 763 передачи в 1593 матчах НХЛ.

По данным пресс-службы «Кэпиталз», 470 из передач Овечкина были первыми ассистами, а 293 — вторыми. По игровым ситуациям 471 передача была сделана россиянином в равных составах, 291 — в большинстве, еще один ассист пришелся на игру в меньшинстве. Отдельно учитываются передачи на голы, сравнивавшие счет: таких у Овечкина 140, а на победные шайбы он ассистировал 111 раз.

Распределение передач Овечкина:

Первые передачи — 470

Вторые передачи — 293

В равных составах — 471

В большинстве — 291

В меньшинстве — 1

На сравнивавшие счет голы — 140

На победные голы — 111

Категории «первая/вторая передача» и «в равных составах/в большинстве/в меньшинстве» описывают разные характеристики одного ассиста. Аналогично передачи на сравнивавшие счет и победные шайбы являются отдельными игровыми ситуациями, поэтому их нельзя складывать с остальными показателями.

Овечкин также ассистировал голам 99 разных партнеров по «Вашингтону». Чаще всего он помогал отличаться Бэкстрему — 107 раз.