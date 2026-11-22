Маккиннон выбыл на срок около трех месяцев из-за травмы

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон из-за полученной травмы пропустит около трех месяцев, сообщил журналист Джино Хард со ссылкой на главного тренера команды Джареда Беднара.

31-летний канадец получил повреждение нижней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:4 ОТ). Первоначально клуб 14 ноября объявил, что он пропустит около четырех недель, но после возвращения в Денвер и консультации со специалистом срок был пересмотрен на 12 недель.

В сезоне-2026/27 в 20 матчах нападающий набрал 30 (10+20) очков.