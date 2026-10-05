Гавриков забил первый гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил шайбу в ворота «Юты» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний хоккеист отличился на 18-й минуте. Он открыл счет. Это первая шайба защитника в сезоне.

В сезоне-2026/27 Гавриков в 4 матчах набрал 1 (1+0) очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 октября, 01:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Юта