Всего семь игроков в истории НХЛ забивали голы после передач и Овечкина, и Кросби

В ночь с 19 на 20 ноября капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом клуба по голевым передачам. После передачи на гол Буна Дженнера в домашнем матче с «Баффало» (3:6) Овечкин довел число ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ до 763 и обошел бывшего одноклубника Никласа Бэкстрема (на счету шведа было 762 передачи).

Сайт RMNB изучил список из 99 игроков, забивавших в «Вашингтоне» после передач российского форварда, и нашел пересечение с партнерами Сидни Кросби по «Питтсбургу». Всего семь хоккеистов отличались после результативных передач как капитана «Кэпиталз», так и капитана «Пинвгинз».

В эту группу вошли Конор Шири, Джастин Шульц, Мэтт Нисканен, Брукс Орпик, Энтони Бовилье, Ларс Эллер, Энтони Манта.

Самым результативным в таком сравнении стал Шири. В период выступлений за «Питтсбург» он забросил 20 шайб после передач Кросби. Еще восемь голов в составе «Вашингтона» нападающий провел после ассистов Овечкина.

Список объединяет хоккеистов, выступавших с двумя звездами в разные периоды карьеры и их клубах.