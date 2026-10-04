«Виннипег» на выезде обыграл «Детройт»
«Виннипег» в гостях обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У гостей дубль оформил Кайл Коннор, еще одну шайбу забросил Коул Перфетти. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
У хозяев отличились Виктор Арвидссон и Эммит Финни.
«Джетс» набрали 3 очка и занимают 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Ред Уингз» с 0 очками — на последней 16-й строчке Восточной конференции.
В следующем матче 6 октября «Виннипег» на выезде сыграет с «Питтсбургом», «Детройт» на день позже на своем поле примет «Оттаву».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|3
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
|4.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|2 : 3 ОТ
|4.10
|02:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Торонто – Оттава
|2 : 3
|4.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Коламбус – Юта
|1 : 4
|4.10
|02:00
|Питтсбург – Монреаль
|6 : 5 ОТ
|4.10
|02:00
|Баффало – Чикаго
|4 : 3
|4.10
|02:30
|Айлендерс – Нью-Джерси
|6 : 0
|4.10
|03:00
|Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|4.10
|03:00
|Миннесота – Бостон
|4 : 1
|4.10
|04:00
|Колорадо – Сент-Луис
|6 : 1
|4.10
|05:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|5 : 4 ОТ
|4.10
|05:00
|Ванкувер – Калгари
|4 : 1
|4.10
|20:00
|Детройт – Виннипег
|2 : 3
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