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Детройт — Виннипег: результат матча регулярного чемпионата НХЛ 4 октября 2026

«Виннипег» на выезде обыграл «Детройт»

Сергей Ярошенко

«Виннипег» в гостях обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей дубль оформил Кайл Коннор, еще одну шайбу забросил Коул Перфетти. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

У хозяев отличились Виктор Арвидссон и Эммит Финни.

«Джетс» набрали 3 очка и занимают 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Ред Уингз» с 0 очками — на последней 16-й строчке Восточной конференции.

В следующем матче 6 октября «Виннипег» на выезде сыграет с «Питтсбургом», «Детройт» на день позже на своем поле примет «Оттаву».

НХЛ. Регулярный чемпионат
4 октября, 20:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Виннипег

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Монреаль 2 1 1 3
3 Флорида 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
4 Виннипег 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Сан-Хосе 2 2 0 4
3 Ванкувер 3 2 1 4
4 Анахайм 1 1 0 2
5 Сиэтл 2 1 1 2
6 Вегас 2 1 1 2
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 2 0 2 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 02:00 Филадельфия – Каролина 2 : 3 ОТ
4.10 02:00 Эдмонтон – Сиэтл 3 : 1
4.10 02:00 Торонто – Оттава 2 : 3
4.10 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон 3 : 1
4.10 02:00 Коламбус – Юта 1 : 4
4.10 02:00 Питтсбург – Монреаль 6 : 5 ОТ
4.10 02:00 Баффало – Чикаго 4 : 3
4.10 02:30 Айлендерс – Нью-Джерси 6 : 0
4.10 03:00 Нэшвилл – Даллас 2 : 1
4.10 03:00 Миннесота – Бостон 4 : 1
4.10 04:00 Колорадо – Сент-Луис 6 : 1
4.10 05:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес 5 : 4 ОТ
4.10 05:00 Ванкувер – Калгари 4 : 1
4.10 20:00 Детройт – Виннипег 2 : 3
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