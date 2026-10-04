«Виннипег» на выезде обыграл «Детройт»

«Виннипег» в гостях обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей дубль оформил Кайл Коннор, еще одну шайбу забросил Коул Перфетти. Российский нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

У хозяев отличились Виктор Арвидссон и Эммит Финни.

«Джетс» набрали 3 очка и занимают 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Ред Уингз» с 0 очками — на последней 16-й строчке Восточной конференции.

В следующем матче 6 октября «Виннипег» на выезде сыграет с «Питтсбургом», «Детройт» на день позже на своем поле примет «Оттаву».

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 20:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Виннипег

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