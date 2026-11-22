«Чикаго» победил «Калгари» в овертайме, Канцеров сделал передачу на победный гол

«Чикаго» победил «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забили Райан Строум, Джонатан Кастанья и Егор Шарангович. У гостей отличились Райан Донато, Патрик Кейн и российский нападающий Роман Канцеров.

В овертайме после челленджа тренера был отменен гол Канцерова на 4-й минуте. На 5-й минуте дополнительного времени он ассистировал Сэму Ринцелю, который забил победный гол. В сезоне-2026/27 22-летний Канцеров в 23 матчах набрал 14 (10+4) очков.

Российские нападающие «Калгари» Матвей Гридин и Максим Цыплаков сделали по результативной передаче. В сезоне-2026/27 20-летний Гридин в 24 матчах набрал 14 (6+8) очков, у 28-летнего Цыплакова — 3 (0+3) очка в 11 играх.

«Калгари» проиграл 3-й матч подряд. Он занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 22 очками после 24 игр. «Чикаго» (16 очков после 23 игр) идет на 15-м месте.

В следующем матче «Калгари» 24 ноября сыграет в гостях с «Оттавой». «Чикаго» 23 ноября встретится на выезде с «Ванкувером».