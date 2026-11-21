Овечкин ассистировал голам 99 партнеров «Вашингтона», чаще всех — на Бэкстрема

В ночь с 19 на 20 ноября капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом клуба по голевым передачам, а его ассисты помогли отличиться в регулярном чемпионате 99 разным партнерам по команде.

После передачи на гол Буна Дженнера в домашнем матче с «Баффало» (3:6) Овечкин довел число ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ до 763 и обошел бывшего одноклубника Никласа Бэкстрема (на счету шведа было 762 передачи). Дженнер стал 99-м хоккеистом, забивавшим в лиге после паса российского форварда.

Больше всего голов после передач Овечкина забил Бэкстрем — 107 раз. Первая десятка партнеров, отличавшихся заброшеной шайбой после результативных пасов Овечкина, выглядит так:

Никлас Бэкстрем — 107 Александр Семин — 45 Евгений Кузнецов — 42 Ти Джей Оши — 40 Том Уилсон — 39 Майк Грин — 38 Дилан Строум — 35 Дайнюс Зубрус — 31 Джон Карлсон — 31 Брукс Лайх — 27

Сам Бэкстрем, в свою очередь, 279 раз ассистировал голам Овечкина. Эта связка остается одной из самых результативных в истории НХЛ.

Россиянин теперь единолично возглавляет четыре главных статистических рейтинга «Вашингтона»: по матчам (1593), голам (930), передачам (763) и очкам (1693).