Наместников впервые набрал 4 очка в одном матче НХЛ

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (8:3).

31-летний россиянин впервые в одной игре североамериканской лиги набрал 4 (1+3) очка. Он с 2014 года играет в НХЛ. На его счету 712 матчей и 302 (127+175) очков.

Наместников был признан второй звездой матча с «Сан-Хосе».