Наместников признан второй звездой матча «Виннипег» — «Сан-Хосе»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Сан-Хосе» (8:3). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал Николай Элерс, который забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой признан российский нападающий Владислав Наместников. 31-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

Замкнул тройку форвард Кол Перфетти, набравший 4 (2+2) очка.