Мичков стал первым с 1994 года новичком «Филадельфии», который набрал 60 очков

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

20-летний россиянин достиг отметки в 60 (24+36) очков в нынешнем сезоне. Он стал восьмым новичком в истории «Филадельфии», набравшим 60 результативных баллов в сезоне, и первым, кому это удалось сделать с 1994 года.

Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. В июле 2024-го россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией».