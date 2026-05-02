«Бостон» — «Баффало»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Баффало» переиграл «Бостон» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1.

У «Сэйбрз» голами отметились Алекс Так, Маттиас Самуэльссон, Зак Бенсон и Джош Норрис. Единственную шайбу «Брюинз» забросил Давид Пастрняк.

«Баффало» выиграл серию со счетом 4-2. Во втором раунде «Сэйбрз» сыграет с победителем пары «Тампа» — «Монреаль» (3-3).

