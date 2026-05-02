Хагель о вкладе Василевского в победу «Тампы»: «Думаю, мы убедились, что у нас лучший вратарь в мире»

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оценил вклад голкипера Андрея Василевского в победу команды над «Монреалем» (1:0 ОТ) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

31-летний россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам и провел восьмой сухой матч за карьеру в Кубке Стэнли, став рекордсменом среди соотечественников по этому показателю за всю историю.

«Думаю, мы убедились, что у нас лучший вратарь в мире. Мы, наверное, и так это знали, но он был невероятен. Я считаю, многие молодые парни тоже прибавили. Многие ребята выложились полностью. Очевидно, нам нужно было выиграть этот матч, и это была ситуация «пан или пропал», но в конце концов, независимо от результата, думаю, у нас было около 20 парней, которые могли бы посмотреть на себя в зеркало и сказать, что выложились полностью. Всем спасибо, но мы еще ничего не выиграли, и все в раздевалке это знают», — цитирует Хагеля пресс-служба НХЛ.

Счет в серии между «Тампой» и «Монреалем» стал равным — 3-3. Седьмой матч команды проведут в понедельник, 4 мая. Победитель этой пары во втором раунде сыграет с «Баффало».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max