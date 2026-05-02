Хагель о вкладе Василевского в победу «Тампы»: «Думаю, мы убедились, что у нас лучший вратарь в мире»
Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель оценил вклад голкипера Андрея Василевского в победу команды над «Монреалем» (1:0 ОТ) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
31-летний россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам и провел восьмой сухой матч за карьеру в Кубке Стэнли, став рекордсменом среди соотечественников по этому показателю за всю историю.
«Думаю, мы убедились, что у нас лучший вратарь в мире. Мы, наверное, и так это знали, но он был невероятен. Я считаю, многие молодые парни тоже прибавили. Многие ребята выложились полностью. Очевидно, нам нужно было выиграть этот матч, и это была ситуация «пан или пропал», но в конце концов, независимо от результата, думаю, у нас было около 20 парней, которые могли бы посмотреть на себя в зеркало и сказать, что выложились полностью. Всем спасибо, но мы еще ничего не выиграли, и все в раздевалке это знают», — цитирует Хагеля пресс-служба НХЛ.
Счет в серии между «Тампой» и «Монреалем» стал равным — 3-3. Седьмой матч команды проведут в понедельник, 4 мая. Победитель этой пары во втором раунде сыграет с «Баффало».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Баффало - Монреаль
|0 - 0
|
Вегас - Анахайм
|0 - 0
|
Колорадо - Миннесота
|1 - 0
|
Каролина - Филадельфия
|1 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
|4 - 0
|4.05
|01:00
|Тампа-Бэй – Монреаль
|1 : 2
|4.05
|04:00
|Колорадо – Миннесота
|9 : 6