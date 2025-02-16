Комаров забросил за фарм-клуб «Баффало» вторую шайбу в АХЛ

«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Ютику» (4:3 ОТ).

В составе фарм-клуба «Баффало» защитник Всеволод Комаров забросил одну шайбу.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 45 матчей в АХЛ, в которых набрал 12 (2+10) очков.