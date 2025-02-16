Канада — США: за первые 9 секунд матча произошло три драки

Сборная Канады в матче Турнира четырех матчей встречается с США.

В первые 9 секунд встречи произошло три драки: сначала на второй секунде подрались Брэндон Хэгел и Мэттью Ткачак, затем на третьей Сэм Беннетт и Брэди Ткачак, а на девятой секунде — Колтон Парайко и Джей Ти Миллер.

Все шесть игроков получили по пять минут за драку.