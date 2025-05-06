Генменеджер «Лос-Анджелеса» Блэйк покинул свой пост

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«От имени всей организации я хотел бы поблагодарить Роба за его преданность «Кингз» и страсть, которую он привнес. Достичь этого понимания было нелегко, и я ценю партнерство Роба в постоянной работе над тем, что лучше для клуба. Роб заслуживает большой похвалы и уважения за то, что он поднял нас туда, где мы сейчас», — сказал президент клуба Люк Робитайл.

55-летний специалист провел на своей должности в «Лос-Анджелесе» 8 сезонов. За этот период команда пять раз выходила в плей-офф, где ни разу не смогла пройти первый раунд.