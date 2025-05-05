Хоккей
5 мая, 22:30

«Торонто» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Торонто» и «Флорида» сыграют первый матч второго круга плей-офф НХЛ 6 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Торонто» и «Флорида» сыграют в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ во вторник, 6 мая. Матч пройдет в Торонто (Канада) на льду «Скоушабэнк-арены». Стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Торонто» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Торонто» — «Флорида» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В первом раунде «Мэйпл Лифс» прошли «Оттаву» (счет в серии — 4-2), а обладатели Кубка Стэнли «Пантерз» обыграли «Тампу» (4-1).

  • Apei

    пеги 4-2, вегас 4-3, каро 4-3, Флорида 4-3

    06.05.2025

  • Apei

    проиграли на расслабоне

    06.05.2025

  • Apei

    все же он не ови

    06.05.2025

  • N.A.F.1974

    А то говорят все. А не так просто как кажется:))

    06.05.2025

  • N.A.F.1974

    Торонта выстояла и вышла вперед в серии.

    06.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    лошара,чё...

    06.05.2025

  • N.A.F.1974

    Мэттьюс по пустым не попал.)

    06.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Привет. Дай прогноз на все четыре пары с количеством матчей.

    06.05.2025

  • N.A.F.1974

    Еще не конец.Но близко.И если так, то как бы победа пировой не оказалась.

    06.05.2025

  • KlimA

    занавес...5:3

    06.05.2025

  • N.A.F.1974

    Серега выручил.

    06.05.2025

  • Apei

    Боб тащит

    06.05.2025

  • Apei

    неряшливо Флорида

    06.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Беннет локтем засадил, проверяют на сотряс

    06.05.2025

  • N.A.F.1974

    Всем привет! Что там с Столарцом? Беня рядом проезжал? А то мне плоховато на смартфоне видно.)

    06.05.2025

  • VeryOldLazy

    И зубы...

    06.05.2025

  • KlimA

    Ааааа.ю. проснулись, сметану учуяли))

    06.05.2025

  • VeryOldLazy

    Решили когти показать)

    06.05.2025

  • VeryOldLazy

    Думаю, ничего интерсного сегодня не будет... Пойду порулю

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Что ж, первый матч за Торонто. Посмотрим, чем ответит Флорида

    06.05.2025

  • KlimA

    Стрёмные коты сегодня..

    06.05.2025

  • maxcds

    Я ж не про то. Помощь нужна от него в сложных зидуациях. Вины то его особо нет.

    06.05.2025

  • VeryOldLazy

    если только третью...

    06.05.2025

  • VeryOldLazy

    Кмк, Фло ещё и начинали...

    06.05.2025

  • maxcds

    Это хорошо для Фло. А то "листья нудные над городом кружатся".

    06.05.2025

  • KlimA

    пошла перестрелка..

    06.05.2025

  • maxcds

    Бобр не тащит. 1-3.

    06.05.2025

  • KlimA

    легко как то листья в меньшинстве пропустили.. задохнулись от своего темпа?

    06.05.2025

  • maxcds

    1-2. Утро перестает быть томным. А ведь неправ - ругал Ткачака: "зачем Джонсу, отдай Баркову!". А оно вона как вышло...

    06.05.2025

  • KlimA

    а вот и 2:1

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Антоха Столяров пока переигрывает Серёгу

    06.05.2025

  • maxcds

    Только вчера об этом думал, а сейчас писать по ходу игры вроде как не все поверят) В общем думал, что крайне важна первая игра и вообще кто первый забьет. Тем не менее для Фло ничего не потеряно, но Торонта - матерая, ой матерая.

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Нюла дубль!

    06.05.2025

  • maxcds

    Конечно.

    06.05.2025

  • KlimA

    в защите так нельзя играть..

    06.05.2025

  • KlimA

    2:0 мля

    06.05.2025

  • KlimA

    жители Торонто..

    06.05.2025

  • Алексей Х

    На Торонто кто-то ставил в прогнозах?)

    06.05.2025

  • KlimA

    Котыыыы!! Подъёёёёём!!

    06.05.2025

  • KlimA

    Большинство блин у Флориды.. даже в зону Торонты войти не смогли))

    06.05.2025

  • KlimA

    заманивают коты их..

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет. Торонто решило пойти ва-банк! Забили первым же броском в матче!))

    06.05.2025

  • KlimA

    ДОброе утро . Хотя мог и не просыпаться так рано.. кошки спят похоже вовсю..

    06.05.2025

  • Andrew_BD

    Быстро как... Пач зажигает)

    06.05.2025

  • maxcds

    Здравствуйте, второраундники. Вот вам и Торонта. 1-0.

    06.05.2025

    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 17 12 5 24
    3 Питтсбург 18 9 9 22
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Филадельфия 17 9 8 21
    6 Рейнджерс 18 9 9 20
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Юта 18 10 8 21
    4 Виннипег 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 18 6 12 16
    8 Нэшвилл 19 6 13 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 19 8 11 18
    8 Калгари 19 5 14 12
    15.11 03:00 Каролина – Ванкувер 4 : 3 ОТ
    15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия 5 : 6 Б
    15.11 05:00 Юта – Айлендерс 2 : 3 ОТ
    Все результаты / календарь

