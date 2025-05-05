«Торонто» и «Флорида» сыграют первый матч второго круга плей-офф НХЛ 6 мая

«Торонто» и «Флорида» сыграют в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ во вторник, 6 мая. Матч пройдет в Торонто (Канада) на льду «Скоушабэнк-арены». Стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Торонто» — «Флорида»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Торонто» — «Флорида» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В первом раунде «Мэйпл Лифс» прошли «Оттаву» (счет в серии — 4-2), а обладатели Кубка Стэнли «Пантерз» обыграли «Тампу» (4-1).