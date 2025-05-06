Хоккей
6 мая, 02:11

Мичков не вошел в финальный список претендентов на «Колдер Трофи»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

НХЛ опубликовала финальный список претендентов на звание лучшего новичка сезона.

За «Колдер Трофи» поборются форвард Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), защитник Лейн Хатсон («Монреаль») и вратарь Дастин Вульф («Калгари»).

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не вошел в список претендентов. В текущем сезоне 20-летний россиянин набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах и разделил второе место с Селебрини в списке лучших бомбардиров среди новичков. Первое место с 66 (6+60) очками занял Хатсон.

«Колдер Трофи» ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ.

Матвей Мичков

НХЛ

ХК Филадельфия Флайерз
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • maxcds

    По показателям так по показателям. С момента своих дебютов у Василевского лучше % побед, количество побед, GAA, практически одинаковые Sv% и SO. При этом у одного 3 Везины, а у другого - 1. Я б еще понял 2-2 с большой натяжкой, учитывая тот факт, что подавляющим большинством экспертов и игроков Вася признается лучшим вратарем НХЛ. Далее. Хель получает Везину за сезон 19-20 при том, что показатели фифти-фифти. По основному показателю - Василевский первый. Хель получает Везину за сезон 23-24 при том, что несколько вратарей имеет схожую статистику. Где-то лучше, где-то хуже. Последующий провал в п/о - лакмусовая бумажка.

    06.05.2025

  • андр

    Неоднозначно.

    06.05.2025

  • андр

    Матвей еще возьмет и не один приз.

    06.05.2025

  • Совковский

    Зато среди российских журналистов Матвей на протяжении многих лет остаётся лучшим игроком и нераскрытым гением.

    06.05.2025

  • kamrad.andrey76

    Селебрини то набрал 64 очка и обошёл Мичкова. От спорт журналистов как обычно правды не дождёшься)

    06.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Панарину было 24 года, Капризову - 23. Матвею только в декабре стукнуло 20.

    06.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Две трети чемпионата он сыграл нормально, в середине сезона угодил в физиологическую яму. Тренер здесь ни при чем. Первые 27 игр 11+16=27, следующие 26 игр 3+4=7, последние 27 игр 12+17=29. Хотя по ходу первого и третьего отрезков тоже были спады.

    06.05.2025

  • samozvanets

    Посмотрим, каким будет следующий сезон без Тортореллы. Пока на сравнения, скажем, с дебютами Панарина и Капризова не наработал.

    06.05.2025

  • _Металлург_

    Шанс есть всегда. Но им еще нужно воспользоваться. И, как показал Мичков, от тренера тоже многое зависит

    06.05.2025

  • _Металлург_

    Если бы он хотя бы пол сезона сыграл так как в начале и в конце, то был бы главным претендентом, а так, при помощи тренера, решившего что Колдер не главное для спортсмена, он этой возможности лишился. Объективно он даже на третье место претендовал бы с большим трудом. Голы и очки это хорошо, но это не единственные показатели.

    06.05.2025

  • ValeraK

    Так и должно быть. Если бы тренером был Черчесов, то всё бы сошлось!)

    06.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Мамин. Мдас.

    06.05.2025

  • Apei

    зачем тогла теойку выбирать?

    06.05.2025

  • zoolord

    Опередил Селебрини, стал лучшим снайпером и даже в тройку не вошел? Канадцы тупорылые, как наш зайчий островок. Да и еще тортилла поганый.

    06.05.2025

  • Zlobny

    По сути ведь не так важно, второй ты или четвёртый, важно что не первый...

    06.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    когда главный тренер недоумок и не знает как правильно использовать талант, то всегда так)))

    06.05.2025

  • igor1972

    У Демидова в след сезоне будет шанс выиграть этот приз. Он однозначно посильнее Мичкова выглядит.

    06.05.2025

  • Dreamlike

    Это победа

    06.05.2025

  • 804alex

    Мичкову наверно надо было раньше уезжать. Это видимо тот случай, когда в КХЛ тормознули развитие игрока.

    06.05.2025

  • Apei

    мичков сезон провел неровно, но селебрини не лучше

    06.05.2025

  • Apei

    селебрини не лучше

    06.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да Хатсон получит, остальные массовка

    06.05.2025

  • pupkin-221

    Даешь статью - "Овечкин не вошел в финальный список претендентов на «Колдер Трофи»" :laughing::laughing::laughing:

    06.05.2025

  • Смерть сусликам

    Если так будет играть в регулярке то и пять будет, он по всем как основным, так и дополнительным показателям первый, кому еще давать.

    06.05.2025

  • Смерть сусликам

    Он далеко не лишний, он наиграл на это, отличный сезон провел

    06.05.2025

  • Смерть сусликам

    Справедливо, эти были лучше, а Хатсон так вообще провел феноменальный сезон, без него Монреаль бы в плей-офф не попал.

    06.05.2025

  • VeryOldLazy

    Будет забавно, если Волчонку подарят))

    06.05.2025

  • Алексей Х

    Фактор Торта.. Хатсон заберёт, наверное

    06.05.2025

  • Cracker

    Дискриминация по национальному признаку!

    06.05.2025

  • fell62

    А кто бы сомневался ...

    06.05.2025

  • maxcds

    Ну так и у Хеля будет 3 Везины. Чему тут удивляться.

    06.05.2025

  • Вяземский

    Вульф лишний, конечно. Но Мичу Колдырь и не светил

    06.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не признаю

    06.05.2025

    • Генменеджер «Лос-Анджелеса» Блэйк покинул свой пост

    «Айлендерс» выиграли первый номер на драфт-лотерее НХЛ
