Мичков не вошел в финальный список претендентов на «Колдер Трофи»

НХЛ опубликовала финальный список претендентов на звание лучшего новичка сезона.

За «Колдер Трофи» поборются форвард Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), защитник Лейн Хатсон («Монреаль») и вратарь Дастин Вульф («Калгари»).

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не вошел в список претендентов. В текущем сезоне 20-летний россиянин набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах и разделил второе место с Селебрини в списке лучших бомбардиров среди новичков. Первое место с 66 (6+60) очками занял Хатсон.

«Колдер Трофи» ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ.