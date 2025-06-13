Райнхарт за 20 секунд до сирены сравнял счет в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли

«Флорида» и «Эдмонтон» не выявили победителя в основное время в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

На 14-й минуте третьего периода Джейк Уолман вывел «Ойлерз» вперед, сделав счет 4:3. «Пантерз» удалось отыграться за 20 секунд до финальной сирены — отличился Сэм Райнхарт.

Счет в серии 2-1 в пользу «Флориды».