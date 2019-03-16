"Детройт" обыграл "Айлендерс", Атанасиу сделал дубль

"Детройт" выиграл у "Айлендерс" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Андреас Атанасиу. У гостей единственную шайбу забросил Андерс Ли.

"Детройт" набрал 60 очков и занимает 15-е место на Востоке. У "Айлендерс" 89 очко и пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт " - "Айлендерс" - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Атанасиу - 25 (Декейсер), 2:59 - 1:0. Ли - 26 (Нельсон, Тэйвз), 10:18 - 1:1. Атанасиу - 26 (Декейсер, Бертуцци), 29:57 - 2:1.

Вратари: Бернье - Грайсс (58:16 - 58:29, 59:23).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 22 (7+5+10) - 42 (16+14+12).

16 марта. Детройт. Little Caesars Arena.