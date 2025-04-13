Демидов присутствует на выездном матче «Монреаля» против «Торонто»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Торонто».

На трибуне арены в Торонто присутствует форвард Иван Демидов, который 8 апреля подписал трехлетний контракт новичка с «Канадиенс».

В сезоне-2024/25 19-летний хоккеист в составе СКА набрал за 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в шести встречах.

В 2024 году «Монреаль» выбрал Демидова под 5-м номером драфта НХЛ.