«Даллас» отправил голкипера Бишопа в АХЛ

«Даллас» отправил голкипера Бена Бишопа в АХЛ, где он будет набирать форму, сообщает TSN.

35-летний Бишоп не сыграл в сезоне-2020/21 после перенесенной операции на колене. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/20.

Напомним, что сейчас у «Звезд» на контракте четыре вратаря с опытом игры в НХЛ: Бен Бишоп, Брэйден Холтби, Антон Худобин и Джейк Эттингер.