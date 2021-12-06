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«Даллас» отправил голкипера Бишопа в АХЛ

19:54
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«Даллас» отправил голкипера Бена Бишопа в АХЛ, где он будет набирать форму, сообщает TSN.

35-летний Бишоп не сыграл в сезоне-2020/21 после перенесенной операции на колене. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/20.

Напомним, что сейчас у «Звезд» на контракте четыре вратаря с опытом игры в НХЛ: Бен Бишоп, Брэйден Холтби, Антон Худобин и Джейк Эттингер.

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Иван Шитик все материалы автора
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