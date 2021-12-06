Макдэвид избежит дополнительных санкций за грубый прием против игрока «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был удален до конца матча за грубый силовой прием против нападающего «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе. Он толкнул шведского форварда на борт.

connor mcdavid has been assessed a five-minute boarding major and a game misconduct for this hit on adrian kempe. pic.twitter.com/UGcCF2IQhK — zach laing (@zjlaing) December 6, 2021

По данным журналиста Марка Спектора, лидер «Ойлерз» избежит дополнительных санкций по итогам этого эпизода.

Отметим, что в той игре «Кингз» получили 5 минут большинства и трижды реализовали удаление Макдэвида.