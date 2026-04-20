«Монреаль» выиграл у «Тампы» в матче Кубка Стэнли, Кучеров отдал два голевых паса, Демидов — один

«Монреаль» победил «Тампу» в матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

У хозяев в основное время дублем отметился Брэндон Хагель, еще один гол забил Даррен Рэддиш. Российский нападающий Никита Кучеров сделал два результативных паса.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 15 бросков в створ из 19.

У гостей в основное время дубль на счету Юрая Слафковски, также забил Джош Андерсон. Российский нападающий Иван Демидов записал на свой счет голевую передачу.

Победный гол на 2-й минуте овертайма забил Слафковски.

В серии до четырех побед «Монреаль» ведет со счетом 1-0. Следующий матч состоится 22 апреля.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1

20 апреля, 00:45. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Монреаль

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