«Тампа» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» проиграла «Монреалю» в домашнем матче первого раунда Кубка Стэнли — 3:4 ОТ.

У хозяев забили Брэндон Хагель (дубль) и Даррен Рэддиш. У гостей отличились Юрай Слафковски (дубль в основное время и гол в овертайме) и Джош Андерсон.

В серии до четырех побед канадская команда ведет со счетом 1-0. В следующем матче соперники сыграют 22 апреля.

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