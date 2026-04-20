«Вегас» — «Юта»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Вегас» дома победил «Юту» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У хозяев по два очка набрали Колтон Сиссонс (1+1) и Ноа Ханифин (0+2), шайбу забросил Иван Барбашев. У гостей голы забили Логан Кули и Кевин Стенлунд.

«Голден Найтс» повели в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится в Лас-Вегасе в ночь на 22 апреля. Начало — в 4.30 мск.