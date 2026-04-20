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«Вегас» — «Юта»: видеообзор матча Кубка Стэнли

Руслан Минаев

«Вегас» дома победил «Юту» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У хозяев по два очка набрали Колтон Сиссонс (1+1) и Ноа Ханифин (0+2), шайбу забросил Иван Барбашев. У гостей голы забили Логан Кули и Кевин Стенлунд.

«Голден Найтс» повели в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится в Лас-Вегасе в ночь на 22 апреля. Начало — в 4.30 мск.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Юта Маммот
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 16 12 4 26
2 Нью-Джерси 14 9 5 18
3 Вашингтон 13 8 5 16
4 Айлендерс 14 7 7 16
5 Рейнджерс 15 7 8 15
6 Питтсбург 14 5 9 12
7 Филадельфия 16 4 12 12
8 Коламбус 12 5 7 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 10 5 21
2 Монреаль 14 9 5 20
3 Оттава 16 9 7 19
4 Тампа-Бэй 13 8 5 18
5 Флорида 14 8 6 18
6 Торонто 16 8 8 18
7 Баффало 14 7 7 17
8 Детройт 14 6 8 15
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 16 10 6 23
2 Юта 15 9 6 18
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Даллас 14 8 6 17
5 Сент-Луис 14 7 7 15
6 Нэшвилл 14 5 9 15
7 Виннипег 15 4 11 11
8 Чикаго 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 15 11 4 24
2 Вегас 15 9 6 19
3 Сиэтл 14 8 6 17
4 Сан-Хосе 15 7 8 15
5 Анахайм 14 6 8 13
6 Калгари 14 6 8 12
7 Лос-Анджелес 13 4 9 10
8 Ванкувер 16 3 13 7
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2.11 00:00 Филадельфия – Юта 6 : 3
2.11 02:00 Рейнджерс – Эдмонтон 1 : 4
2.11 04:00 Анахайм – Оттава 6 : 3
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