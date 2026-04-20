20 апреля, 08:03

«Вегас» победил «Юту» в первом матче серии Кубка Стэнли, Барбашев забил гол

Руслан Минаев
Фото Getty Images

«Вегас» на своем льду обыграл «Юту» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Колтон Сиссонс, по одной шайбе забросили Ник Дауд, Марк Стоун и Иван Барбашев. Две результативные передачи сделал Ноа Ханифин. У гостей голы забили Логан Кули и Кевин Стенлунд.

«Голден Найтс» повели в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится в Лас-Вегасе в ночь на 22 апреля. Начало — в 4.30 мск.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Матч №1
20 апреля, 05:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Юта
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
1/8 финала Счет в серии
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
2 - 1
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
2 - 4
3. Бостон - Баффало
1 - 3
4. Бостон - Баффало
_ - _
5. Баффало - Бостон
_ - _
2 - 1
Вегас - Юта
Вегас - Юта
1 - 1
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
_ - _
4. Юта - Вегас
_ - _
5. Вегас - Юта
_ - _
1 - 1
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
1 - 1
1. Эдмонтон - Анахайм
4 - 3
2. Эдмонтон - Анахайм
4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
_ - _
4. Анахайм - Эдмонтон
_ - _
1 - 1
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 1
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
_ - _
4. Монреаль - Тампа-Бэй
_ - _
5. Тампа-Бэй - Монреаль
_ - _
1 - 1
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
3 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
_ - _
3 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 1
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
3 - 4
4. Миннесота - Даллас
_ - _
5. Даллас - Миннесота
_ - _
2 - 1
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
_ - _
0 - 3
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
3 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Каролина
1 - 2
4. Оттава - Каролина
_ - _
3 - 0
Результаты / календарь
24.04 02:00 Бостон – Баффало 1 : 3
24.04 02:30 Оттава – Каролина 1 : 2
24.04 05:00 Лос-Анджелес – Колорадо 2 : 4
Все результаты / календарь

