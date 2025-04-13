Белорус Мисюль забросил первую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль» — 4:3 ОТ.

В составе фарм-клуба «Бостона» защитник Даниил Мисюль забросил шайбу.

В текущем сезоне 24-летний белорус провел 56 матчей в АХЛ, в которых набрал 9 (1+8) очков.