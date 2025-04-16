«Баффало» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» на выезде одержал победу над «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:0.

«Торонто» (106 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Баффало» (77) потерпел четвертое поражение кряду и идет 14-м на «Востоке».