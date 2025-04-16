Определились все пары плей-офф Западной конференции НХЛ

В НХЛ стали известны все пары плей-офф в Западной конференции.

«Сент Луис» и «Миннесота» стали последними командами, сумевшими обеспечить себе место в Кубке Стэнли на «Западе».

Пары первого раунда плей-офф на «Западе»:

«Виннипег» — «Сент-Луис»

«Даллас» — «Колорадо»

«Вегас» — «Миннесота»

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Кубок Стэнли стартует 19 апреля.