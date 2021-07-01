«Аризона» подписала трехлетний контракт с Туриньи

Андре Туриньи назначен на пост главного тренера «Аризоны», сообщает пресс-служба клуба. Контракт Туриньи рассчитан на три года. 47-летний канадец стал 19-м главным тренером «Аризоны».

Специалист был главным тренером молодежки сборной Канады, и помог ей занять первое место на ЧМ-2020. Также Туриньи работал в тренерском штабе Жерара Галлана на ЧМ-2021, где национальная команда забрала золотые медали

В мае из «Аризоны» ушел Рик Такет, возглавлявший клуб с 2017 года.