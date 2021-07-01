«Аризона» подписала трехлетний контракт с Туриньи
19:54
Андре Туриньи назначен на пост главного тренера «Аризоны», сообщает пресс-служба клуба. Контракт Туриньи рассчитан на три года. 47-летний канадец стал 19-м главным тренером «Аризоны».
Специалист был главным тренером молодежки сборной Канады, и помог ей занять первое место на ЧМ-2020. Также Туриньи работал в тренерском штабе Жерара Галлана на ЧМ-2021, где национальная команда забрала золотые медали
В мае из «Аризоны» ушел Рик Такет, возглавлявший клуб с 2017 года.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/coyotes/news/coyotes-name-andre-tourigny-as-head-coach/c-325543686
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